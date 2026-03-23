Vučić iznenada otputovao u Emirate: Sastao se sa šeikom Bin Zajedom: "Izrazio sam najoštriju osudu napada na UAE"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić iznenadno je posetio Ujedinjene Arapske Emirate Sastao se sa predsednikom UAE Mohamedom bin Zajedom Al Nahjanom i njegovim savetnikom za napredne tehnologije Predsednik Srbije Aleksandar Vuičić iznenadno je posetio Ujedinjene Arapske Emirate.

Predsednik Vučić je prvi evropski, a treći svetski lider nakon jordanskog kralja i egipatskog predsednika koji je posetio UAE od kada je počeo sukob na Bliskom istoku. On se sastao sa šeikom Mohamedom bin Zajedom Al Nahjanom, predsednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata. Prisutan je bio i Faisal Abdulaziz Al Banai, savetnik predsednika UAE za strateška istraživanja i napredne tehnologije. Vučića je dočekala počasna garda Oružanih snaga Ujedinjenih Arapskih Emirata.