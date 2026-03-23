Šef naftnog diva: Ako rat potraje duže od šest meseci, stradaće sve ekonomije sveta

Izvršni direktor francuskog naftnog diva TotalEnergies Patrik Pojan upozorio je da bi dugotrajan rat SAD-a i Izraela protiv Irana mogao imati ozbiljne posledice za svjetsko gospodarstvo.

U izjavi za kinesku državnu televiziju CGTN rekao je da bi globalno tržište moglo podneti sukob koji traje tri ili četiri meseca jer se trenutni šok još može ublažiti postojećim zalihama, prenosi Index. No dodao je da je zbog praktične blokade Ormuskog moreuza u Persijskom zalicu zaglavljeno oko 10 milijona barela nafte dnevno i da se ta količina ne može lako nadomestiti iz drugih izvora u svetu. „Ako ovo potraje duže od šest meseci, osetićemo stvarne posledice. To