Vozač pod dejstvom kokaina osumnjičen za ometanje policije u Novom Pazaru

NOVI PAZAR – Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Pazaru podneli su krivičnu prijavu protiv F.

D. (1977) iz ovog grada zbog sumnje da je izvršio krivično delo ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti. Prema navodima policije, osumnjičeni je upravljao vozilom marke „golf“ pod dejstvom kokaina i oglušio se o naređenje policijskih službenika da se zaustavi. Tokom vožnje, kako se sumnja, preticao je više vozila preko neisprekidane linije, čime je ugrozio bezbednost saobraćaja, a potom je udario u ogradu. Postupak se vodi po nalogu Osnovnog javnog