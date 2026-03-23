NIKO NIJE SAM: Skup podrške uhapšenom studentu kragujevačkog Pravnog fakulteta (FOTO)

Građani koji podržavaju studente u blokadi okupili su se večeras ispred zgrade Uprave grada kako bi izrazili protest protiv hapšenja dvojice studenata u Novom Pazaru od kojih je jedan student Pravnog fakulteta u Kragujevcu.

Na teret uhapšenim studentima stavlja se krivično delo pripremanje dela protiv ustavnog uređenja. Protest je počeo oko 19 časova, a okupljenima se obratio student Pravnog fakulteta u Kragujevcu: "Opet se ne okupljamo lepim povodom. Juče smo bili svedoci scena koje ne priliče društvu koje sebe naziva pravnim i slobodnim. U Novom Pazaru uhapšena su dva studenta, jedan je student DUNP u Novom Pazaru, a jedan je naš kolega, student pravnog fakulteta u Kragujevcu.