Počelo eZakazivanje termina za testiranje i upis dece u osnovne škole

Zakazivanje termina za testiranje i upis dece u prvi razred osnovnih škola u Srbiji počelo je danas preko portala eUprava.

Uslugom eZakazivanje na portalu eUprava omogućeno je da roditelji ili drugi zakonski zastupnici dece zakažu termin za testiranje i upis dece u prvi razred osnovne škole bez odlaska u školu. Prilikom prijave može se izabrati škola i slobodan termin i to bez prilaganja dokumenata jer će ih škole nabavljati po službenoj dužnosti. Ova usluga je omogućena roditeljima i drugim zakonskim zastupnicima dece koji su građani Republike Srbije i registrovani korisnici portala