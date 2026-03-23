Čubrilo otkrio vremensku prognozu za početak aprila: Spremite se za zahlađenje i pljuskove (foto)

Kratkotrajan hladniji front završen je u Srbiji nakon čega su se temperature ponovo stabilizovale, vetar i dalje umereno duva, a meteorolog-amater Marko Čubrilo je u vremenskoj prognozi za kraj marta i početak aprila otkrio kakvo vreme nas očekuje.

Do kraja marta suvo i toplo, a onda zahlađenje sa snegom na brdsko-planinskim predelima. Sneg je moguć čak i u predelima nižim od 600 metara nadmorske visine. Do polovine aprila se očekuje hladnije vreme od proseka za taj period godine. "Do srede promenljivo oblačno i sveže, ponegde uz slabe padavine, najčešće u planinskom delu regiona, Sneg na preko 1000mnv. Vetar slab do umeren jugoistočni dok bi se dnevni maksimumi kretali od +6 do +15 stepeni Celzijusa. U sredu