Mediji: Bačen molotovljev koktel na poznati kafić na Vračaru

Stanovnike Vračara jutros je uznemirio incident koji se dogodio u ranim jutarnjim časovima, kada je za sada nepoznata osoba bacila zapaljivu napravu na jedan poznati ugostiteljski objekat, javlja "Telegraf.rs".

Incident se dogodio oko 4 časa ujutru. Prema nezvaničnim informacijama, na lokal je bačena staklena flaša napunjena zapaljivom tečnošću, poznatija kao molotovljev koktel. Plamen je odmah zahvatio deo objekta, ali su zahvaljujući hitnoj intervenciji vatrogasaca-spasilaca posledice minimalizovane, navodi Telegraf. Požar je brzo lokalizovan i sprečeno je njegovo širenje na okolne zgrade i poslovne prostore, što je bilo ključno s obzirom na gustu naseljenost ovog dela