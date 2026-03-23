Praznik košarke u Njujorku: Vašington ispraćen sa 32 poena razlike

Košarkaši Njujorka pobedili su danas na svom terenu Vašington rezultatom 145:113 u meču NBA lige. Najefikasniji u ekipi Njujorka bio je Karl-Entoni Tauns sa 26 poena i 16 skokova. Džejlen Branson je postigao 23 poena, a Džoš Hart je ubacio 16. U redovima Vašingtona istakao se Džejden Hardi sa 25 poena, dok je Entoni Gil postigao 18. Srpski košarkaš Tristan Vukčević zabeležio je 13 poena, jedan skok i jednu asistenciju za 15 minuta na terenu. Košarkaši Finiksa