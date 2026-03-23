Nesreća na njujorškom aerodromu – u sudaru aviona sa vatrogasnim vozilom poginuli pilot i kopilot

Dva pilota su poginula, a 41 osoba je prebačena u bolnicu nakon što je avion kompanije "Er Kanada" udario u vozilo vatrogasne službe na pisti aerodroma La Gvardija u Njujorku.

Avion kompanije "Er Kanada", udario je u vozilo za spasavanje i gašenje požara Lučke uprave. "Protokoli za reagovanje u vanrednim situacijama su odmah aktivirani. Aerodrom je trenutno zatvoren kako bi se olakšalo reagovanje i omogućila temeljna istraga", rekao je portparol Lučke uprave. Stradale su najmanje dve osobe, a 41 osoba je prebačena u bolnice, preneli su američki mediji. Fotografije i video-snimci sa mesta događaja pokazuju teška oštećenja na nosu aviona.