Preminuo glumac Radoje Čupić, poslednju ulogu odigrao u filmu „Žetva“

Novosadski glumac Radoje Čupić preminuo je u 68. godini života, potvrđeno je danas Tanjugu u krugovima bliskim glumcu.

Čupić je rođen 3. februara 1958. godine u Novom Sadu, gde je završio osnovnu školu, gimnaziju „Jovan Jovanović Zmaj“ i Akademiju umetnosti u klasi profesora Dejana Mijača i Dimitrija Đurkovića. Prvak drame Srpskog narodnog pozorišta (SNP) je odigrao oko 50 uloga na filmu i televiziji i više od 80 u pozorištu - najviše u SNP-u i u Narodnom pozorištu Sombor, a njegova poslednja uloga bila je u filmu „Žetva“. Čupić je tokom karijere osvojio skoro sve nagrade za