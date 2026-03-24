Naslovne strane za utorak 24. mart 2026. godine

Beta pre 23 minuta

 Beogradski dnevni listovi, na naslovnim stranama izdanja za utorak 24. mart, pišu o situaciji sa gorivom u Srbiji, predstojećim lokalnim izborima u deset gradova i početku NATO bombardovanja SR Jugoslavije, pre 27 godina.

ALO - O poseti predsednika Aleksandra Vučića Ujedinjenim Arapskim Emiratima list piše u tekstu "Podrška kad je najteže". O ratu na Bliskom istoku u tekstu "Tramp povukao ručnu, Iranci tvrde da se uplašio".

BLIC - "Srbija gradi mrežu saveznika u svetu", piše list. "27 godina od NATO bombardovanja", piše list o 24. martu 1999. i napadima Alijanse na SR Jugoslaviju.

VEČERNJE NOVOSTI - "Goriva ima, gužve nema, a ni panike", piše list. "Bombardovanje Srbije etapa u širenju NATO ka Kavkazu".

DANAS - "Zaboravljene brojne žrtve Miloševićeve politike", piše list o godišnjici NATO bombardovanja SR Jugoslavije. "Kričak i Repac nezakonito na Vučićevom mitingu", piše list o tome da su visoki policijski funkcioneri viđeni na subotnjem skupu naprednjaka.

INFORMER - O odnosima među opozicionim liderima list piše u tekstu "Rat za fotelje". O poseti predsednika Aleksandra Vučića Ujedinjenim Arapskim Emiratima u tekstu "Srbija ostaje uz svoje prijatelje iz Emirata".

KURIR - O poseti predsednika Aleksandra Vučića Ujedinjenim Arapskim Emiratima list piše u tekstu "Neustrašiv i solidaran gest Vučića". O ratu na Bliskom istoku u tekstu "Tramp odložio za pet dana udare na elektrane u Iranu".

NOVA - List piše o mitingu SNS u Beogradu i skupu studentske liste u Kuli, u tekstu pod naslovom: "Dve slike Srbije". "Rastu gubici NIS, ali Rusi ne žure da ga prodaju", piše list.

POLITIKA - "MOL-u je kupovina NIS-a šansa koja se jednom pruža", piše list. "Imamo pravo na sećanje, suzu i počast za junake", piše predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević u autorskom tekstu povodom godišnjice NATO bombardovanja SR Jugoslavije.

SRPSKI TELEGRAF - O ratu na Kosovu 1990-ih godina list piše u tekstu "Priče srpskih junaka Termopila". List donosi i autorski tekst ministra finansija Siniše Malog "Decenija uspeha".

(Beta, 24.03.2026)

