Novopazarskim studentima određen pritvor od 30 dana

Studentima Državnog univerziteta u Novom Pazaru Hamzi Ziljkiću i Nikoli Marjanoviću, koji su privedeni u nedelju zbog sumnje u navodno krivično delo rušenje ustavnog poretka, određen je pritvor od 30 dana.

Advokatica osumnjičenih Majda Toković je izjavila za televiziju N1 da su advokati uložili žalbu na tu odluku Osnovnog suda u Novom Pazaru.

Studenti u blokadi su danas ranije saopštili da su oni dovedeni u zgradu Osnovnog tužilaštva gde su, u prisustvu advokata, saslušani.

Advokat Esad Duljević kazao je za Sto plus radio da je sudija za prethodni postupak pritvor odredio kako studenti "ne bi uticali na svedoke, uništili dokaze ili ponovili krivično delo", što je, kako je rekao, prepisano iz predloga tužilaštva.

"Pretresom nije pronađeno oružje, niti municija. A pripremne radnje za rušenje ustavnog poretka, odnosno, ubistva najviših predstavnika vlasti se odnose na nabavljanje i osposobljavanje oružja. Samim tim, nema nijednog objektivnog elementa bića krivičnog dela. Oni rade po naredbi, ne po zakonu", rekao je Duljević.

Najavio je da će na odluku o određivanju pritvora uložiti žalbu.

"Pritvor je odredio sudija Munir Jusović, a postupajući tužilac je Sanja Mrlješ. Kad je smenjen prethodni predsednik Osnovnog suda Edin Hodžić, ovo je zamišljeno i čekalo se ko će da sprovede. Sa imenovanjem vršioca funkcije predsednika (Predraga) Živkovića i postavljanjem onih na koje on može da utiče, krenulo se u realizaciju", kazao je Duljević.

Od ranog jutra ispred zgrade suda i tužilaštva bilo je nekoliko desetina građana koji su došli da podrže studente, a objekat su obezbeđivale jake policijske snage.

(Beta, 24.03.2026)