Novopazarskim studentima određen pritvor od 30 dana

Beta pre 1 sat

Studentima Državnog univerziteta u Novom Pazaru Hamzi Ziljkiću i Nikoli Marjanoviću, koji su privedeni u nedelju zbog sumnje u navodno krivično delo rušenje ustavnog poretka, određen je pritvor od 30 dana.

Advokatica osumnjičenih Majda Toković je izjavila za televiziju N1 da su advokati uložili žalbu na tu odluku Osnovnog suda u Novom Pazaru.

Studenti u blokadi su danas ranije saopštili da su oni dovedeni u zgradu Osnovnog tužilaštva gde su, u prisustvu advokata, saslušani.

Advokat Esad Duljević kazao je za Sto plus radio da je sudija za prethodni postupak pritvor odredio kako studenti "ne bi uticali na svedoke, uništili dokaze ili ponovili krivično delo", što je, kako je rekao, prepisano iz predloga tužilaštva.

"Pretresom nije pronađeno oružje, niti municija. A pripremne radnje za rušenje ustavnog poretka, odnosno, ubistva najviših predstavnika vlasti se odnose na nabavljanje i osposobljavanje oružja. Samim tim, nema nijednog objektivnog elementa bića krivičnog dela. Oni rade po naredbi, ne po zakonu", rekao je Duljević.

Najavio je da će na odluku o određivanju pritvora uložiti žalbu.

"Pritvor je odredio sudija Munir Jusović, a postupajući tužilac je Sanja Mrlješ. Kad je smenjen prethodni predsednik Osnovnog suda Edin Hodžić, ovo je zamišljeno i čekalo se ko će da sprovede. Sa imenovanjem vršioca funkcije predsednika (Predraga) Živkovića i postavljanjem onih na koje on može da utiče, krenulo se u realizaciju", kazao je Duljević.

Od ranog jutra ispred zgrade suda i tužilaštva bilo je nekoliko desetina građana koji su došli da podrže studente, a objekat su obezbeđivale jake policijske snage.

(Beta, 24.03.2026)

Novopazarskim studentima određen pritvor od 30 dana: Advokati uložili žalbu na odluku suda

Novopazarskim studentima određen pritvor od 30 dana: Advokati uložili žalbu na odluku suda

Danas pre 25 minuta
Novopazarskim studentima Hamzi Ziljkiću i Nikoli Marjanoviću određen pritvor do 30 dana

Novopazarskim studentima Hamzi Ziljkiću i Nikoli Marjanoviću određen pritvor do 30 dana

N1 Info pre 1 sat
Novopazarskim studentima Hamzi Ziljkiću i Nikoli Marjanoviću određen pritvor od 30 dana

Novopazarskim studentima Hamzi Ziljkiću i Nikoli Marjanoviću određen pritvor od 30 dana

Nova pre 50 minuta
Novopazarskim studentima određen pritvor od 30 dana: Advokati uložili žalbu

Novopazarskim studentima određen pritvor od 30 dana: Advokati uložili žalbu

Radio 021 pre 1 sat
Studentima u Novom Pazaru određen pritvor do 30 dana

Studentima u Novom Pazaru određen pritvor do 30 dana

IndeksOnline pre 1 sat
Novopazarskim studentima određen pritvor od 30 dana

Novopazarskim studentima određen pritvor od 30 dana

Serbian News Media pre 1 sat
Novopazarskim studentima određen pritvor od 30 dana

Novopazarskim studentima određen pritvor od 30 dana

Radio sto plus pre 1 sat
Povezane vesti »

U Vranju počelo obeležavanje Dana sećanja na stradale u NATO agresiji na SRJ 1999. godine

U Vranju počelo obeležavanje Dana sećanja na stradale u NATO agresiji na SRJ 1999. godine

Danas pre 15 minuta
Veče u Srbiji kada su bombe prekinule gledanje "Esmeralde" i "Boja na Kosovu": Zlokoban zvuk sirena čuli smo u 20 časova, a…

Veče u Srbiji kada su bombe prekinule gledanje "Esmeralde" i "Boja na Kosovu": Zlokoban zvuk sirena čuli smo u 20 časova, a Milošević nam je poručio: "Naša zemlja se nalazi u ratu"

Blic pre 20 minuta
Loto rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 24. kolu?

Loto rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 24. kolu?

Danas pre 5 minuta
„Država je odavno u diktaturi“: Oglasili se studenti Državnog univerziteta u Novom Pazaru povodom pritvora dvojice kolega

„Država je odavno u diktaturi“: Oglasili se studenti Državnog univerziteta u Novom Pazaru povodom pritvora dvojice kolega

Danas pre 1 sat
„Ako je procena MUP-a tačna, Arena je bila visokorizična zona“: Građevinski inženjer o broju ljudi na mitingu SNS-a

„Ako je procena MUP-a tačna, Arena je bila visokorizična zona“: Građevinski inženjer o broju ljudi na mitingu SNS-a

Danas pre 1 sat