Vreme danas: Pretežno oblačno, ponegde slaba kiša, temperatura do 19 stepeni

U Srbiji će danas biti pretežno oblačno, ponegde sa slabom kišom, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

Ujutro u Vojvodini postepeno razvedravanje, pre podne pretežno sunčano. Na visokim planinama slab sneg. Popodne u svim predelima promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i lokalnim slabim padavinama. Vetar u prvom delu dana slab, promenljiv, a posle podne uglavnom severni, na jugu Srbije umeren do jak. Najniža temperatura od dva stepena do osam, najviša dnevna od 10 stepeni na jugu i jugozapadu Srbije do 19 stepeni u Vojvodini. U Beogradu jutro oblačno, u nekim