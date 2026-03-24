Kineske kompanije i srpska posla

Dok advokat Jovan Rajić optužuje vlast da se odrekla državnog suvereniteta, pa čak i za izdaju nacionalnih interesa, iz Ziđin kopera tvrde da poštuju sve propise, pa i one o zaštiti životne sredine, te da su u modernizaciju RTB-a Bor od preuzimanja uložili 3,7 milijardi dolara

Predsednik Aleksandar Vučić poručio je 20. februara iz Bora da će zamoliti predsednika Kine Si Đinpinga da utiče na rudarsku kompaniju Ziđin Srbija da obrati pažnju na zagađenje vazduha u tom gradu. Nije ga odmah pozvao mobilnim, kao što neretko sa terena poziva i proziva ministre i direktore javnih preduzeća i izdaje im direktive da odmah obezbede pare, reše neki komunalni problem ili asfaltiraju put do prve njive ili štale, ali je pred aktivistima SNS-a implicite