Sećanja na bombardovanje

Gotovo da nije bilo delova teritorije tadašnje Savezne Republike Jugoslavije koji nisu bombardovani. Svedočenja - u prilogu Danice Mirić.

Vranje 1999. godine: Sirene. Zvuk koji stvara nelagodu, strah, nesigurnost - i 27 godina kasnije. Vranje je za 78 dana bilo na meti napada više od 40 puta, avio bombe, meci, municija sa osiromašenim uranijumom. "Prvo smo bili svi jako uplašeni, a posle svi smo se skupili ovde, moja generacija, ja sam tad imala 19 godina", kaže anketirana građanka Vranja. Druga dodaje: "Strašno je bilo, ne znaš gde ćeš da se smeštiš. I onda naravno beganje po sela. Ne ponovilo se,