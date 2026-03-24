Smena oblaka i sunca, ponegde sa slabom kišom

NOVI SAD - U Srbiji se ujutru u Vojvodini očekuje postepeno razvedravanje, pa će pre podne preovladavati sunčano vreme, dok će u ostalim krajevima biti pretežno oblačno, ponegde sa slabom kišom, a na visokim planinama sa provejavanjem slabog snega, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Posle podne u svim predelima očekuje se promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, ali i sa lokalnom pojavom slabih padavina. U prvom delu dana duvaće slab, promenljiv, vetar a posle podne uglavnom severni, na jugu Srbije umeren do jak. Najniža temperatura biće od 2 do 8 stepeni, a najviša od 10 na jugu i jugozapadu Srbije do 19 stepeni u Vojvodini. U Novom Sadu nakon oblačnog jutra, u pojedinim delovima grada moguća je i slaba kratkotrajna kiša, a u toku