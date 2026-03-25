Protest gluvih i nagluvih u Beogradu: Traže jednakost

Beta pre 1 sat

Protestni tim za borbu prava gluvih i nagluvih osoba u Srbiji organizuje danas protest ispred zgrade Vlade u Nemanjinoj ulici i ispred zgrade Predsedništva na Andrićevom vencu, uz poruku da ne traže privilegije, nego jednakost i dostojanstven život.

Kako je preneo portal televizije N1, ispred Gradske organizacije gluvih Beograd okupilo se više desetina gluvih i nagluvih osoba odakle će krenuti u šetnju do zgrada Vlade i Predsedništva.

Organizator protesta Dušan Nikolić rekao je za tu televiziju da se okupio veliki broj gluvih osoba iz cele Srbije kako bi se obratili institucijama zato što, kako je kazao, već dugo ne uvažavaju njihove zahteve.

"Obraćali smo se više puta, pričali o svojim problemima i dugo smo bili nevidiljiva grupa osoba sa invaliditetom. Dugo smo ignorisani i ovo je naša želja da budemo vidljiviji, da iskažemo svoje zahteve - da se gluvoća prepozna kao potpuni i trajni ozbiljni invaliditet. Važno je da dobijemo naknadnu na osnovu naše invalidnosti kao i ostale osobe sa invaliditetom", rekao je Nikolić.

Dodao je da je Srbija ratifikovala Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom Ujedinjenih nacija, ali do sada nisu u potpunosti priznata njihova prava, kao i da na probleme nailaze u obrazovanju, zapošljavanju i svakodnevnom životu.

(Beta, 25.03.2026)

