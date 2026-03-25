Iran odbio Trampov predlog: Teheran ima svojih pet uslova

Iran je negativno odgovorio na američki predlog za okončanje tekućeg nametnutog rata, i insistiraće da će se to dogoditi samo pod uslovima i vremenskim okvirom koje odredi Teheran, izjavio je danas visoki iranski zvaničnik za političku bezbednost.

Zvaničnik, koji je upoznat sa detaljima predloga, rekao je za iransku televiziju Pres da Iran neće dozvoliti američkom predsedniku Donaldu Trampu da diktira vreme završetka rata. "Iran će okončati rat kada to odluči i kada se ispune njegovi uslovi", rekao je zvaničnik, koji je istakao rešenost Teherana da nastavi odbranu i da nanese "teške udarce" neprijatelju, dok se njegovi zahtevi ne ispune. Prema rečima zvaničnika, Vašington je vodio pregovore putem raznih