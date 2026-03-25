Majami - I Pol u četvrtfinalu

Majami - I Pol u četvrtfinalu

Američki teniser Tomi Pol plasirao se večeras u četvrtfinale mastersa u Majamiju, pošto je pobedio argentinskog igrača Tomasa Martina Ečeverija sa 6:1, 6:3.

Meč između Pola i Ečeverija, 23. i 32. igrača sveta, trajao je sat i 14 minuta. Pol je u oba seta napravio po dva brejka. U prvom setu rivalu je oduzeo servis u drugom i šestom gemu, dok je u drugom delu igre brejkove pravio u petom i devetom gemu. U četvrtfinalu Pol igra protiv 28. nosioca Francuza Artura Fisa, koji je ranije danas pobedio Monačanina Valentana Vašeroa (24. na ATP listi) sa 6:4, 6:7 (4), 6:4.
