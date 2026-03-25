“Pratimo manevre američkih trupa…”

Vesti online  |  Sputnjik (A. S.)
Iran pažljivo prati kretanje i raspoređivanje američkih trupa na Bliskom istoku, saopštio je danas predsednik iranskog parlamenta Muhamed Bager Kalibaf, nakon navoda da Vašington planira dodatno vojno prisustvo u regionu.

Kalibaf je u objavi na društvenoj mreži Iks istakao da Teheran „pomno prati sve aktivnosti Sjedinjenih Američkih Država u regionu“, posebno raspoređivanje trupa. „Ono što generali nisu uspeli da reše, vojnici neće moći da poprave; oni će postati žrtve iluzija (izraelskog premijera Benjamina) Netanijahua. Nemojte da testirate našu odlučnost da branimo našu zemlju“, poručio je Kalibaf. Ova poruka usledila je nakon izveštaja Asošiejted presa i Njujork tajmsa da bi
Otvori na vesti-online.com

Povezane vesti »

Ključne reči

IranBliski IstokNECNjujorkVašingtonTeheranvestisvetsad

Svet, najnovije vesti »

