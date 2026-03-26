Nikolas Maduro i supruga danas pred sudom u Njujorku

Bivši venecuelanski predsednik Nikolas Maduro i njegova supruga Silija Flores danas su se vratili u njujoršku sudnicu kako bi tražili odbacivanje optužnice za trgovinu drogom, usled spora oko sudskih troškova.

To je prvi put da se Maduro i njegova supruga Silija Flores pojavljuju u sudu od januara kada im je bila pročitana optužnica i kada je on protestovao zbog zarobljavanja od strane američkih vojnih snaga.

"Nisam kriv. Ja sam pristojan čovek, ustavni predsednik svoje zemlje", rekao je tada Maduro. Njegova supruga Flores takođe se izjasnila da nije kriva.

Madura i njegovu suprugu Siliju Flores otele su američke snage iz njegovog kompleksa u Karakasu u dramatičnom noćnom upadu u januaru. Njih dvoje su onda prebačeni u Njujork i oboje se od tada nalaze u pritvoru u Bruklinu. Niko od njih dvoje nije tražio da bude pušten uslovno uz kauciju.

Sudija Alvin Helerštajn još nije odredio datum za suđenje mada bi mogao to da uradi na ovom ročištu.

Pravna pitanja vezana za slučaj o trgovini drogom protiv Madura će, kako se očekuje biti kompleksna, ali se ne očekuje da će se o njima mnogo raspravljati na današnjem ročištu.

Glavno pitanje današnjeg ročišta odnosi se na to kako će biti plaćeni Madurovi advokati. Zbog američkih sankcija pravni tim ne može jednostavno da primi ček od venecuelaske vlade. Potrebna im je dozvola američke vlade. Ali američke vlasti ne žele da daju tu dozvolu. Oni kažu da Maduro može sam da plati svoju odbranu. O tom sporu će se raspravljati na sudu.

Na današnjem ročištu će, kako se očekuje, biti razmatran Madurov zahtev da se optužnica odbaci zato što SAD blokiraju njegov pristup novcu da plati svoje advokate.

Biće ograničen broj mesta za publiku u sudnici, a red je počeo da se formira dan ranije. Nekoliko profesionalnih čekača u redu u malim šatorima su se instalirali ispred suda već juče popodne.

Neke medijske kuće potrošile su više stotina dolara da plate ljudima da drže mesta za izveštače koji će stići danas kada se otvori sud.

Ispred sudnice policija je odvojila demonstrante za i protiv Madura, dok njihovo skandiranje postaje sve bučnije.

Neki su nosili naduvanu lutku koja predstavlja Madura obučenog u zatvorsku narandžastu uniformu.

Policajac zadužen za red upozorio je danas one koji dolaze da prate suđenje da budu tihi i da sede dok je bivši venecuelanski predsednik u sudnici. Ljudi koji budu govorili biće izbačeni iz suda i mogli bi da budu suočeni sa pravnim posledicama, rekao je on.

"Ovo je možda osetljiv slučaj za neke od vas", priznao je, ali je naglasio da se oni nalaze u saveznoj sudnici i zamolio ih da poštuju instituciju i ono šta ona predstavlja.

Kada se Maduro poslednji put pojavio u sudnici u Njujorku doveden je na spektakularan način. Helikopterom je prevezen od Bruklina do heliodroma na Menhetnu odakle je u koloni vozila odvezen do sudnice za samo nekoliko minuta.

Sudija koji predsedava u Madurovom slučaju je star 92 godine. Njujorčanina Alvina K. Helerštajna, imenovao je za sudiju predsednik Bil Klinton 1998. godine.

On nije najstariji sudija koji je u saveznom sudu u Njujorku. Najstariji je sudija Luis L. Stenton, koji ima 98 godina.

Helerštajn je vodio mnogo drugih velikih slučajeva. Gotovo 25 godina on takođe predsedava civilnim tužbama proisteklim iz terorističkih napada na Njujork 11. septembra.

U glavnom gradu Venecuele oko dvesta ljudi među kojima pristalice vladajuće stranke, državni službenici i članovi civilne milicije okupili su se na javnom trgu jutros i planirali da se mole za Madura i Flores i da slušaju njihovo ročište ne znajući da američki savezni sudovi ne dozvoljavaju kamere.

Na velikom ekranu prikazuju se naizmenično snimci Madura, venecuelanske zastave i nedavne pobede zemlje u svetskom klasičnom bezbolu.

"Videćemo ga danas. Možda ćemo ga videti mršavijeg, ali to je naš predsednik ", rekla je vođa vladajuće stranke Karmen Melendez okupljenim.

Maduro je optužen za sprovođenje široke zavere da trguje ilegalnom drogom u SAD tokom više od četvrt veka. Kako se navodi to je otvorilo put za ulaz hiljada tona kokaina u SAD tako što su se povremeno udruživali sa venecuelanskom policijom da se pomogne narkobosovima.

Maduro kaže da je nevin. Njegove pristalice rekle su da ga je američka vojska otela zato što je američki predsednik Donald Tramp želeo da sprovede promenu režima u Venecueli.

(Beta, 26.03.2026)