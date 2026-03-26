Koliko je SNS dosad platila kampanju, prema TS?

Srpska napredna stranka (SNS) sa svog računa prenela je ukupno 35,2 miliona dinara na račune za kampanje u pojedinim opštinama, objavila je danas Transparentnost Srbija (TS) prema preliminarnim troškovima kampanje, koje je objavila Agencija za sprečavanje korupcije.

Kako je naveo TS, iz izveštaja se vidi i da je SNS do 13. marta uplatila 11,8 miliona dinara avans za oglašavanje na Radio-televiziji Srbije. Dodaje se da u znatno manjoj meri sa svojih stalnih računa kampanju finansiraju Socijaldemokratska partija Srbije (milion dinara), kao i nekoliko opozicionih lista (449.000 dinara). Grupe građana iz Lučana, Knjaževca, Kladova, Bora, su prijavile prihode od priloga fizičkih lica (ukupne vrednosti između 100.000 i milion