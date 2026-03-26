Povećan cenzus za dečji dodatak od 1. aprila

Vlada Republike Srbije usvojila je uredbu kojom se, počev od 1. aprila ove godine, povećava cenzus za ostvarivanje prava na dečji dodatak sa dosadašnjih 13.247 dinara na 18.000 dinara po članu domaćinstva.

Uredba o nominalnim iznosima i načinu usklađivanja cenzusa, kao i visini dečjeg dodatka, doneta je na predlog Ministarstva za brigu o porodici i demografiju. Prema navodima ministarstva, za ovu meru u budžetu je obezbeđeno dodatnih 950 miliona dinara. Ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević izjavila je da je cilj ove odluke zaštita najugroženijih porodica. „Usled rasta minimalnih zarada, u prethodnom periodu neke porodice su gubile pravo