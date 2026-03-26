Na današnji dan 26. mart

1881 – Rumunija je postala kraljevina, a kraljem je proglašen Karol I iz nemačke dinastije Hoencolern-Sigmaringen. 1892 – Umro je najuticajniji američki pesnik 19. veka Volt Volter Vitmen (Walt Walter Whitman), autor zbirke „Vlati trave“. 1893 – Rodjen je Palmiro Toljati (Togliatti), jedan od osnivača i dugogodišnji generalni sekretar Komunističke partije Italije (1927-1964), pobornik policentrizma u komunističkom pokretu i utemeljivač koncepcije „italijanskog puta