Jokić emotivan i iskren: "Plakao sam"

Nikola Jokić je u pobedi Denvera nad Dalasom sitgao do svog 30. tripl-dabla u sezoni, sa 23 poena, 21 skokom i 19 asistencija, dok je Džamal Marej postigao 53 poena.

Posle utakmice, Jokić je govorio o odnosu sa Marejem i njihovoj saradnji na terenu. "Mislim da je za mene najvažnije da mu napravim prostor kada igra ovakvu utakmicu. Znam da će šutirati i pogađati, a kada počnu da ga udvajaju, onda je na meni da uključim ostale ili da poentiram", objasnio je Jokić. Govorio je o periodu adaptacije nakon oporavka od povrede. "Bio sam nekonstantan jer mi je to bio prvi povratak posle povrede. Dešavaće se i dobre i loše utakmice, ali