Ana Brnabić kao bensedin

Vlast definitivno ne želi da uđe u EU ali i te kako želi 1,6 milijardi evra iz Plana rasta, što joj u ovom trenutku predstavlja nepremostiv problem jer Evropski parlament zahteva od Evropske komisije suvislo obrazloženje zašto je jednoj nedemokratskoj zemlji ove godine već dala 100 miliona

Iako publika okupljena u Areni na predizbornom mitingu Aleksandra Vučića za odbornike nije bila preterano zainteresovana za sudbinu evrointegracija, predsednik ju je obavestio da ostaje na tom putu i kao dokaz ponudio svoje adute – mir, bezbednost i stabilnost. Usledio je aplauz, pa je Vučić odlučio da ne produbljuje temu i ne zamara ih trivijalnostima kao što je odgovor EU na analizu „aduta“ koje je priložio. Što bi ih uznemiravao navodima iz predloga rezolucije