Emisija "Signali": Energetski front

NOVI SAD - Rat na Bliskom Istoku uklonio je sa svetskog tržišta preko 20 miliona barela nafte. Zatvaranje Ormuskog moreuza kroz koji prolazi petina nafte potrebne svetu, napadi na najveće svetsko izvorište gasa u Iranu i katarsko energetsko postrojenje, već izazivaju nesagledive posledice i poremećaje na tržištu goriva u Evropi. Međunarodna agencija za energetiku zvanično je saopštila da je kriza u snabdevanju naftom postala najgora te vrste koja je ikada pogodila svet. Širom Evrope gorivo je sve skuplje,

Kako će na građane Srbije uticati globalna situacija, a kako regionalna u kojoj je vest da je produžen rok mađarskom "Molu" koji treba da preuzme NIS? Do kada je Srbija sigurna, zahvaljujući setu energetskih mera države, a na šta ne možemo da utičemo? Kakav scenario donosi duža globalna kriza? RTV1, petak, 27. mart u 20.05 Gosti emisije: Veljko Mijušković, profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, i Strahinja Obrenović, docent na Fakultetu političkih nauka u