Devastiran Mirogoj, šteta je ogromna

ZAGREB - Olujni vjetar cijelu je noć puhao u Zagrebu, a puše i danas. Diljem zagrebačkih naselja srušena su stabla, ima i oštećenih krovova. Otkazana je nastava u školama.

Oštećeno je više od 40 vrtića i škola, a oluja je napravila i veliku štetu na Mirogoju te Draženovom domu na zagrebačkoj Trešnjevci. Nekoliko ljudi je ozlijeđeno, a jedna osoba je i teže ozlijeđena. Prema snimci koja je objavljena na Facebook stranici HRT Radio Sljemena, jak vjetar iz korijena je iščupao na desetke velikih stabala. Neka su završila i na grobovima te im nanijela štetu. U videozapisu vide se i odlomljeni dijelovi crijepova. Oštećena su i stabla