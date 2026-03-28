Radnički u polufinalu Kupa Evrope!

Vaterpolisti Radničkog plasirali su se u polufinale Kupa Evrope, pošto su i u revanšu četvrtfinala bili bolji od kotorskog Primorca, u sjajnoj atmosferi prepunog kragujevačkog bazena, rezultatom 17:15.

Publika je mogla da uživa u sjajnom okršaju dve najbolje ekipe Vaterpolo regionalne lige, koje će se za trofej boriti i na "fajnal-foru" regionalnog takmičenja, od 17. do 19. aprila, u Kragujevcu. Domaći su bili u minimalnoj prednosti na startu, ali su Kotorani napravili seriju 3:0 u drugoj polovini uvodne deonice i na prvi predah otišli sa "plus dva" – 5:3. Imao je Primorac potom i tri gola "viška" (6:3), ali se Radnički probudio i do poluvremena vratio u vođstvo