Američki nosač aviona Džerald R. Ford uplovio u Split

Beta pre 3 sata

Američki nosač aviona Džerald R. Ford (Gerald), najveći sagrađeni ratni brod, uplovio je u Split, saopštilo je danas hrvatsko Ministarstvo odbrane.

Kako se navodi, dolazak američkog nosača aviona u Split odvija se u sklopu planirane poseta splitskoj luci i održavanja.

Prethodno je Vlada Hrvatske odobrila uplovljavanje nosača aviona 6. flote Ratne mornarice Sjedinjenih Američkih Država USS Džerald R. Ford (CVN 78) u unutrašnje morske vode i boravak u luci.

Ministarstvo je podsetilo da je nosač aviona prvi put boravio u Hrvatskoj u Splitu u junu 2023, a poslednji put u oktobru 2025.

"Uplovljavanje nosača aviona u splitsku luku odraz je savezništva Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država, našeg NATO saveznika i strateškog partnera", navelo je ministarstvo u saopštenju.

Reč je o nosaču aviona dugom 333 metara, širine trupa 41 metar i širine uzletno-sletne palube 78 metara. Gaz mu je 15 metara, a može nositi 75 aviona.

Uplovljavanje broda potvrdila je u saopštenju i američka ambasada u Zagrebu.

"Tokom svoje posete, USS Džerald R. Ford će ugostiti lokalne funkcionere i ključne čelnike da bi se potvrdio snažan i trajan savez između Sjedinjenih Država i Hrvatske", navela je ambasada.

Prema pisanju agencije Hina, brod je zajedno sa 4.500 članova posade i borbenih pilota bio u Sredozemnom moru 24. oktobra kada je ministar odbrane Pit Hegset (Pete Hegseth) naredio njegovo premeštanje do Kariba da bi pomogao u kampanji pritiska američkog predsednika Donalda Trampa na Nicolasa Madura, čelnika Venecuele pre nego što je zarobljen.

Nosač aviona je potom preusmeren na Bliski istok zbog američko-izraelskog rata protiv Irana.

Mornarima je trebalo više od 30 sati da ugase požar koji je 12. marta izbio u praonici rublja, koji nije bio povezan s vojnom akcijom. Više od 600 članova posade je ostalo bez kreveta i morali su da spavaju na podovima i stolovima, prenela je Hina.

USS Džerald R. Ford (CVN 78) najveći je sagrađeni ratni brod. Brod nosi najnaprednije američke palubne lovce, F-35C Lightning II i F/A-18E/F Super Hornet, avione za izviđanje i rano upozorenje E-2D Advansd Hokaj (Advanced Hawkeye), mornaričke jurišnike za protivelektroničku borbu EA-18 Grauler (Growler), kao i višenamenske helikoptere MH-60R/S i brojne tipove bespilotnih letelica.

Nazvan je po 38. američkom predsedniku Džeraldu Rudolfu Fordu, a matična luka mu je u Norfolku u američkoj saveznoj državi Virdžiniji.

(Beta, 28.03.2026)