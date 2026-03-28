Lebron Džejms dodao loptu sinu i ušao u istoriju NBA lige

Istorija NBA lige ispisana je novim, zlatnim slovima u noći iza nas! Lebron Džejms je zvanično i bukvalno "predao štafetu" sledećoj generaciji, pošto je zabeležio prvu "otac-sin" asistenciju u istoriji najjače lige sveta.

Tokom druge četvrtine meča između Los Anđeles Lejkersa i Bruklin Netsa, "Kralj" je nakon prodora i iznuđene odbrane uposlio svog sina, Bronija Džejmsa, koji je sa korak iza linije za tri poena pogodio "bez koske", izazvavši erupciju oduševljenja na tribinama. Duo oca i sina proveo je značajne minute na parketu drugu utakmicu zaredom. Nakon uspešne serije gostovanja, Lejkersi su se vratili kući, a trener je upario Džejmsove na skoro četiri i po minuta početkom