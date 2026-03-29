Huti ponovo napali Izrael

Jemenski pobunjenici Hutiji, saveznici Irana, preuzeli su danas odgovornost za drugi napad na Izrael usred tekućeg rata na Bliskom istoku.

Portparol pobunjenika Jahja Sari napisao je društvenoj mreži Iks (X) da su Hutiji lansirali „krstareće rakete i dronove prema nekoliko vitalnih vojnih i strateških ciljeva“ u Izraelu. Pobunjenici, koji su redovno ciljali Izrael između 2023. i 2025. godine u znak podrške palestinskom islamističkom pokretu Hamas tokom rata u Gazi, ranije danas su preuzeli odgovornost za prvi napad na Izrael od početka rata na Bliskom istoku, koji je započet 28. februara