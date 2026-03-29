Velika izlaznost u Lučanima do 17 časova

Izlaznost na današnjim lokalnim izborima, do 16 časova, u gotovo svim od 10 gradova i opština je veća od 50 odsto.

Najveća izlaznost je u Sevojnu – 65,73 odsto, a slede Bajina Bašta sa 64 odsto i Kula sa 60,93 odsto. U Knjaževcu, izlaznost je 55,1 odsto birača, u Boru 51,47 odsto, u Majdanpeku 48,93 odsto, a u Kladovu 45,38 odsto. Izlaznost za Aranđelovac na osnovu podataka sa pet birakih mesta je 58 odsto. Do 17 časova u opštini Lučani glasalo je 78 odsto upisanih građana. Podsetimo, izlaznost na izborima 2022.godine bila je 72 odsto. Na pojedinim biračkim mestima u