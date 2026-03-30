Aleksić: Mi smo taoci policije

Predsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Miroslav Aleksić ponovo je večeras objavio snimak iz sedišta te stranke u Beogradu, u koje je stiglo skoro 20 pripadnika interventne policije i ocenio da „funkcionere te stranke drže kao taoce“.

Kao najveći kriminalci da smo. Došli su tu da traže nešto, ima ih 20-30. Upali su tu, drže nas kao taoce, u jednoj prostoriji, objavio je Aleksić na Instagramu. Šta će da rade, ne znamo, to znaju (Marko) Kričak, (Dragan) Vasiljević. Pošto je sve u državi sjajno i funkcioniše – videli smo danas na izborima kako štite kriminalce i batinaše, love nas u štabu gde smo pratili izbore, naveo je Aleksić. Nešto kasnije, Aleksić je u uključenju za N1, rekao da su pripadnici