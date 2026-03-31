A s kim ćete da pregovarate

Američki pristup „dekapitirati i delegirati“ zahteva da Iran bude dovoljno oslabljen da pristane na američke zahteve, ali i dovoljno kohezivan da je u stanju da ih sprovede. Dosadašnji tok rata ne vodi ni jednom ni drugom

Visoki zvaničnik Stejt departmenta nedavno je pristup Trampove administracije promeni režima sažeo u tri reči: „dekapitirati i delegirati“. Ukloniti nepopustljivog lidera, oslabiti režim udarima iz vazduha, sankcijama i napadima na proksi grupe, a zatim primorati naslednika na čelu režima da sklopi transakcioni sporazum – eliminišući geopolitičku iritaciju i istovremeno otvarajući vrata diplomatskoj normalizaciji, pristupu nafti i, u slučaju Irana, ustupcima po