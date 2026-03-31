Zemljotres registrovan kod Tekije

Zemljotres magnitude 2,3 stepeni Rihterove skale zebeležen je jutros u 05.16 časova u regionu mesta Tekija.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Republičkog seizmološkog zavoda, bio je na dubini od približno 10 kilometara ispod površine zemlje. Teorijski intenzitet u epicentru procenjen je na III stepen Merkalijeve skale. Zemljotresi ovakvog intenziteta ne mogu izazvati oštećenja na objektima u epicentralnoj oblasti, saopštio Republički seizmološki zavod.