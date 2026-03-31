Jokić dominira Zapadom

Vesti online pre 3 sata  |  Sputnjik (A. S.)
Srpski košarkaš i član Denvera Nikola Jokić proglašen je za igrača nedelje Zapadne konferencije NBA lige.

Jokić je na četiri utakmice u NBA ligi u periodu od 23. do 29. marta prosečno beležio 26 poena, 17 skokova i 14 asistencija. Srpski košarkaš je tako treći put ove sezone, a ukupno 20. u karijeri proglašen za igrača nedelje Zapadne konferencije. Košarkaš Bostona Džejson Tejtum proglašen je za igrača nedelje Istočne konferencije. Tejtum je u proseku imao 25,7 poena, 9,7 skokova i 6,7 asistencija.
Otvori na vesti-online.com

Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaNBABostonNikola JokićDenversport

Sport, najnovije vesti »

