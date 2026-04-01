Ne može se silom održati kult ličnosti

Normalni izbori za Vučića, njegov režim i poslovno-kriminalne interesne grupe nedopustivi su rizik. Stoga je i 29. marta morao da ispuca svu raspoloživu „artiljeriju“, ali ona više nije tako „ubojita“. Paradoks je što vlast generiše stanje koje će društvo, bez čvrsto i jasno artikulisanog otpora, dovesti do impolozije

Na početku, vratimo se u 2021. i podsetimo se skupa „Dijalog sa mladima“ u Naučno-tehnološkom parku u Nišu. Organizovala ga je Krovna organizacija mladih, a prisustvovale su mu premijerka Ana Brnabić i ministarka za rad, zapošljavanje i boračka pitanja Darija Kisić Tepavčević. Na tom skupu, s druge strane „rampe“, iz publike premijerki se obratio Nemanja Obradović, mladić iz Temerina, rečima: „Ja dolazim iz Temerina. Mislim da sam zaista lokal-patriota, jako volim