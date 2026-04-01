Tužilaštvo javno, interes državni

Iako je Srbija dala međunarodne garancije da će Šešelj i četvoro njegovih partijskih kolega biti krivično gonjeni, oni su do danas u Viši sud ulazili samo kao publika i podrška optuženima za zločin u Kravici

Tužilaštvo Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu ustupilo je srpskom pravosuđu optužnicu protiv Vojislava Šešelja i četvoro njegovih partijskih kolega u februaru 2024. godine. Iako je Srbija dala garancije da će suditi po toj optužnici, godinu dana po njenom ustupanju, Javno tužilaštvo za ratne zločine zatražilo je mišljenje Ministarstva pravde o tome da li su ispunjeni uslovi iz Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći za postupanje u tom