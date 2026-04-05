Marijano Navone osvojio turnir u Bukureštu

Argentinski teniser Marijano Navone osvojio je ATP turnir u Bukureštu, nakon što je danas u finalu pobedio Španca Danijela Meridu Agilara sa 6:2, 4:6, 7:5. Meč je trajao dva sata i 18 minuta. Argentinac je 60. na svetu, dok je Merida Agilar 136. na ATP listi. Navone je trijumfom na turniru u rumunskoj prestonici osvojio prvi ATP trofej u karijeri. ATP turnir u Bukureštu odigran je za nagradni fond od 612.620 evra, prenosi Tanjug.