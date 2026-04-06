Zatreslo se tlo u Grčkoj: 4,6 stepena MAPA

Zemljotres jačine 4,6 stepeni pogodio je Grčku, s epicentrom 149 km od Larise. Potres je bio snažan, ali za sada nema izveštaja o povređenima ili materijalnoj šteti.

Grčku je danas pogodio zemljotres jačine 4,6 stepeni po Rihterovoj skali, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC). Epicentar zemljotresa bio je na dubini od pet kilometara i udaljenosti od 149 kilometara od grada Larise. Za sada nema izveštaja o povređenima ili materijalnoj šteti. Prema navodima očevidaca objavljenim na veb-sajtu EMSC, potres se osetio snažno i trajao je dugo.