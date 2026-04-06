Božić neraspoređen, zaposleni na N1 protestuju

Novi izvršni direktor informativnog programa Adria News Network (ANN) i televizije N1 Brent Sadler obavestio je danas dosadašnjeg direktora vesti te televizije Igora Božića da više neće uređivati program i da je trenutno neraspoređen, piše portal Cenzolovka.

Taj medij je naveo da je Božiću rečeno da bi bilo dobro da narednih dana radi od kuće.

Dodaje se da je Božićeva pozicija trenutno u procesu provere i da će navodno bord napraviti ponudu za njegov dalji angažman na N1, ali mu nije objašnjeno da li se radi o proveri onoga što je do sada radio ili statusa njegovog ugovora.

Cenzolovka navodi da Božić više nema nikakav uticaj na rad redakcije na čijem je čelu bio pet godina.

Nedeljnik Vreme nedavno je objavio da Božić neće više biti zakonski zastupnik N1 i da će tu funkciju preuzeti izvršni direktor za informativni program ANN Brent Sadler.

Novinarska i medijska udruženja i sindikati ocenili su da je odluka o smeni Igora Božića pokušaj "potpunog preuzimanja nezavisnih medija u Srbiji".

Zaposleni sa N1 protestuju zbog smene direktora Igora Božića

Grupa zaposlenih sa televizije N1 protestovala je večeras ispred zgrade tog medija zbog smene dosadašnjeg direktora Igora Božića.

Protest je počeo oko 19 časova ispred sedišta televizije, a među okupljenima su i predstavnici novinarskih udruženja, prenosi portal N1.

Novinar te televizije Mladen Savatović rekao je da su zaposleni zabrinuti i da su promene koje su se dogodile "loše iskomunicirane".

"Nama niko nije zvanično došao i objasnio zbog čega Igor Božić više nije programski direktor i šta ovo znači za dalji rad redakcije", rekao je Savatović.

On je dodao da zaposleni nemaju garancije da se neće menjati uređivačka politika i da očekuju od novog rukovodstva da im se obrati.

(Beta, 06.04.2026)