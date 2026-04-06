RHMZ: Danas sunčano i toplo, za Uskrs promena vremena

Republičku hidrometeorološki zavod saopštio je da će vreme danas biti sunčano i toplo, ali da se u narednim danima očekuju promene.

Kako navodi RHMZ, danas će biti pretežno sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak, zapadni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 21 do 25 °C. U toku noći umereno naoblačenje. Međutim, značajnija promena vremena očekuje nas u drugom delu nedelje. U periodu od 09. do 11.04.2026. godine širom Srbije se prognoziraju jutarnji prizemni mrazevi (a lokalno se očekuju i slabi mrazevi na 2 m visine sa najvećom verovatnoćom pojave u petak,