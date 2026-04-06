Svi rudari spaseni iz jame u Lugansku

Svi zarobljeni rudari, njih 41, evakuisani su iz jame rudnika "Belorečenskaja" u samoproglašenoj Luganskoj Narodnoj Republici (LNR), koji je ostao bez struje nakon, kako se tvrdi, napada ukrajinskih snaga, i niko nije povređen, saopštila je industrijska grupa "Rodina".

Kako je saopšteno na Telegram kanalu industrijske grupe "Rodina", ukupno 41 rudar evakuisan je bez incidenata. Prethodno su, kako navodi TASS, operativne službe regiona navele da je evakuacija započeta u 14.15 časova po moskovskom vremenu. Prema tim navodima, u prvoj fazi iz jame su evakuisana 22 rudara. Naknadno je potvrđeno da nijednom od evakuisanih rudara nije bila potrebna medicinska pomoć. Kako je prethodno saopštio predsednik samoproglašene LNR Leonid