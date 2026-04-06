Vredna pobeda Budućnost Krušika

Fudbaleri Budućnost Krušika ostvarili su sedmu pobedu u prvenstvu nakon teške utakmice na stadionu u parku Pećina.

Savladana je odlična ekipa Reala iz Podunavaca rezultatom 1:0 (0:0). Strelac pobedonosnog gola bio je kapiten Milosavljević koji je postigao evro gol iz slobodnog udarca u 76. minutu. Pobeda protiv Reala došla je u pravi čas za valjevske fudbalere, a do nje se došlo teško jer su gosti pokazali da nisu slučajno u vrhu tabele gde dele drugu poziciju sa ekipom Radničkog sa V puka. Od prvog minuta igrali su kao da su na svom terenu. Prvu ozbiljnu priliku imali su gosti