Artemis II oborio rekord Apola 13
Danas pre 8 sati | FoNet
Astronauti misije Artemis II započeli su danas svoj šestočasovni prelet pored Meseca, obarajući stari rekord najveće udaljenosti od Zemlje od 248.655 milja, odnosno 400.171 kilometar koji je postavio Apolo 13 u aprilu 1970. godine, javlja AP.
Misija Artemis II, sa troje Amerikanca i jednim Kanađaninom, za manje od sat vremena pre početka preleta i intenzivnih posmatranja Meseca, premašila je rekord, postavljajući novi, dosad najveći u istoriji čovečanstva. „Zapanjujuće mi je šta se sve može videti golim okom sa Meseca upravo sada. To je jednostavno neverovatno“, rekao je kanadski astronaut Džeremi Hansen u radio-vezi pre početka preleta. On je izazvao „ovu i sledeću generaciju da se pobrinu da ovaj