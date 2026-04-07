Devizni kurs: Evro sutra 117,37 dinara

– Dinar će sutra neznatno promeniti vrednost prema evru i zvanični srednji kurs biće 117,3737 dinara za evro, saopštila je Narodna banka Srbije (NBS).

Evropska valuta po srednjem zvaničnom kursu danas vredi 117,3735 dinara. Dinar će sutra prema evru vredeti jednako kao pre mesec dana, a 0,2 odsto manje nego pre godinu dana i 0,1 odsto manje nego na početku godine. Najveća vrednost dinara prema evropskoj valuti ove godine bila je 5. januara, kada je za evro bilo potrebno 117,3016 dinara, a najmanja je bila 25. marta, kada je zvanični srednji kurs iznosio 117,4414 dinara za evro.