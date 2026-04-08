Kako bilo, Haval HX je veliki krosover sa tri reda sedišta, napravljen na modularnoj GWM One arhitekturi, koja podržava pet opcija pogonskog sklopa: motore sa unutrašnjim sagorevanjem, hibridna električna vozila (HEV), plag-in hibridna električna vozila (PHEV), električna vozila na baterije (BEV) i na gorivne ćelije (FCEV).

Tačne specifikacije još uvek nisu otkrivene, ali je model pozicioniran kao vodeći model brenda. Novitet ima brojne sisteme pomoći vozaču, uključujući automatizovano parkiranje. GWM One arhitektura na kojoj je HX napravljen je već poznata iz krosovera Wey V9X. Potonji ima 2,0 litarski turbo motor koji proizvodi 235 KS uparen sa dva elektromotora i sistemom od 800 volti. Sve ovo sugeriše da će Haval HX imati sličnu postavku. S obzirom na to da je Haval globalni GWM