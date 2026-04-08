Može li primirje da okonča rat

Getty Images Američki predsednik Donald Tramp objavio je primirje između Irana i Izraela, ali da li će prekid vatre potrajati i dovesti do trajnog mira?

Iran i SAD su se složili oko uslovnog dvonedeljnog prekida vatre, tokom kojeg će brodski saobraćaj biti dozvoljen kroz Ormuski moreuz.

Dogovor je postignut više od mesec dana pošto su SAD i Izrael pokrenuli koordinisane napade na Iran, i nekoliko sati pošto je američki predsednik Donald Tramp zapretio da će „čitava civilizacija večeras umreti“ ako Teheran ne otvori moreuz, vitalnu brodsku rutu za naftu iz Zaliva.

U objavi na društvenoj mreži Truth Social-u, Tramp je rekao da je pristao na prekid vatre jer smo „odmakli veoma daleko sa definitivnim sporazumom o dugoročnom MIRU sa Iranom i MIRU na Bliskom istoku“.

„Skoro sve tačke prošlih sporova su dogovorene između Sjedinjenih Država i Irana, ali period od dve nedelje će omogućiti da se sporazum finalizuje i konsoliduje“, napisao je.

„Čast je što je ovaj dugoročni problem blizu rešenja.“

Tramp je kasnije rekao agenciji Frans pres da nema sumnje da su SAD izvojevale „potpunu i apsolutnu pobedu“.

Ali, Vrhovni savet za nacionalnu bezbednost Irana saopštio je da se SAD suočavaju sa istorijskim neuspehom.

Pregovori će se održati u Pakistanu, u roku od najviše 15 dana, kako bi se detalji „finalizovali“, te bi se tako „iranska pobeda na terenu učvrstila i u političkim pregovorima“, dodaje se.

Šehbaz Šarif, premijer Pakistana, rekao da su „obe strane pokazale izuzetnu mudrost i razumevanje i ostale su konstruktivno angažovane u unapređenju cilja mira i stabilnosti.

„Iskreno se nadamo da će 'Islamabadski razgovori' uspeti u postizanju održivog mira i želimo da podelimo još dobrih vesti u narednim danima.“

A generalni sekretar UN Antonio Gutereš pozvao je „sve strane u trenutnom sukobu na Bliskom istoku da ispune obaveze prema međunarodnom pravu i da se pridržavaju uslova prekida vatre kako bi se otvorio put ka trajnom i sveobuhvatnom miru u regionu“.

Ali kao i u drugim sukobima, svaki prelaz sa dvonedeljnog prekida vatre na dugoročni mir i dalje će zahtevati mnogo vešte diplomatije.

Šta znači 'obustava vatre'?

Prema Ujedinjenim nacijama, ne postoji jedna, univerzalno prihvaćena definicija za „obustavu vatre", mada se zna da izraz potiče od vojne naredbe za „obustavljanje vatre", koja je suprotna naređenju za „otvaranje vatre".

Može da znači šta god se dve zaraćene strane dogovore da znači u njihovim pregovorima.

Ona je takođe međusobno zamenjiva sa rečju „primirje".

Međutim, UN napominju da često postoji razlika između izraza „obustava vatre" i „prekid neprijateljstava".

Kažu da je „prekid neprijateljstava" obično neformalni sporazum o prekidu borbi.

„Obustava vatre" je obično formalniji i obeležen sporazumom koji definiše detalje kao što su:

svrha obustave vatre

politički proces koji će je pratiti

kada stupa na snagu

geografska oblast na koju se odnos.

Sporazum može i da naznači koje vojne aktivnosti su dozvoljene, a koje nisu, i kako će primirje biti kontrolisano.

Getty Images Primirje dogovoreno 1993. godine dovelo je do kraja rata između vlasti i pobunjeničkog Narodnog patriotskog fronta (na fotografiji) u Liberiji

Na primer, građanski rat u Liberiji okončan je 1993. godine kad je Prelazna vlada nacionalnog jedinstva sklopila sporazum sa Nacionalnim patriotskim frontom Liberije i Ujedinjenim oslobodilačkim pokretom Liberije za demokratiju.

Obe strane su se složile da prekinu sa uvozom oružja i municije, da ne menjaju ili napadaju vojne položaje, da ne izazivaju dalja neprijateljstva i da ne koriste mine i eksplozivne naprave.

Da li je obustava vatre trajna ili samo privremena?

Može da bude oboje, kažu UN.

Ponekad dve suprotstavljene strane u ratu pristanu na privremenu ili preliminarnu, obustavu vatre.

Razlog za to može da bude smanjenje nasilja ili ublažavanje humanitarne krize.

Kad su Izrael i ekstremističke grupe pod vođstvom Hamasa pristale na privremeno primirje, koje je trajalo od 24. novembra do 30. novembra 2023. godine, Hamas je oslobodio 105 talaca u zamenu za oko 240 zatvorenika.

Preliminarna obustava vatre može i da se dogovori kako bi se stvorilo okruženje korisno u pregovorima i koje pomaže da se utre put trajnom ili definitivnom primirju.

Getty Images Privremena obustava vatre u ratu između Etiopije i Eritreje 2000. godine dovela je do potpisivanja sporazuma o trajnom miru

U junu 2000. godine, Etiopija i Eritreja su potpisale sporazum o zamrzavanju sukoba kako bi moglo da se pregovara o definitivnom primirju.

Ono je potpisano u decembru, u sklopu Alžirskog sporazuma kojim je okončan njihov rat.

Međutim, rat bi mogao da se nastavi zbog niza neuspelih ili krhkih preliminarnih primirja.

Ujedinjene nacije su pregovorima došle do niza obustavi vatre kako bi pokušale da okončaju rat u Libanu - 1978, 1981. i 1982. godine.

Međutim, borbe bi se rasplamsale posle svake i rat, koji je započeo 1975, okončan je tek 1990. godine.

U nekim slučajevima, jedna ili obe zaraćene strane možda žele da iskoriste preliminarno primirje kako bi ojačale vlastite položaje na terenu.

Definitivno (ili trajno) primirje obično nastupi posle uspešnih mirovnih pregovora između dve zaraćene strane.

Ono obično obuhvata razoružanje ili demobilizaciju identifikovanih snaga, ali naknadne bezbednosne mere mogu ostati na snazi godinama posle potpisivanja sporazuma.

Getty Images Sporazum na Veliki petak iz 1998. godine u Severnoj Irskoj zahtevao je razoružavanje i Privremene IRA-e i lojalističkih grupa

Na primer, Sporazum na Veliki petak iz 1998. godine u Severnoj Irskoj podrazumevao je da Privremena IRA i lojalističke grupe pristanu na to da stave oružje „van upotrebe".

Sporazum je takođe sadržao klauzule čiji je cilj bio promocija trajnog mira i harmonije u pokrajini, kao što je ostavljanje granice između Severne Irske i Republike Irske otvorenom za trgovinu bez tarifa i trzavica.

Kakve sve ograničene obustave vatre postoje?

Getty Images Tokom „humanitarne pauze" u Gazi, Izrael je dogovorio oslobađanje 105 talaca u zamenu za 240 palestinskih zatvorenika, novembar 2023.

Izrael i Hamas su privremeno primirje iz novembra 2023. godine nazvali „humanitarnom pauzom".

Humanitarne pauze se ponekad koriste da bi se smanjilo nasilje u borbama ili da se ublaži humanitarna kriza.

Na primer, Vlada Sudana pristala je na obustavu vatre sa dve militantne grupe, Sudanskim oslobodilačkim pokretom i Pokretom za pravdu i jednakost, koji je obustavio borbe u Darfuru na 45 dana kako bi omogućio agencijama da isporuče humanitarnu pomoć meštanima.

Nakon što je Indoneziju pogodio cunami, vlada i Pokret za slobodni Aceh 2004. su proglasili primirje kako bi pomoć mogla biti isporučena u oblasti u kojima su se borili.

Do sporazuma za prestanak borbi može doći i u nekoj posebnoj oblasti, koje se zove geografsko primirje.

Ujedinjene nacije su 2018. izdejstvovale dogovor vlada Jemena i Huta da prekinu borbe oko luke Hodeida na Crvenom moru kako bi se zaštitilo lokalno stanovništvo.

(BBC News, 04.08.2026)