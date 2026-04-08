Napadnuta rafinerija nafte u Iranu

Beta

Rafinerija nafte na iranskom ostrvu Lavan napadnuta je danas nekoliko sati nakon što je objavljeno primirje, javila je iranska državna televizija.

U izveštaju se navodi da vatrogasci rade na gašenju požara, i da niko nije povređen.

Nije rečeno ko je pokrenuo napad.

Iran, Sjedinjene Američke Države i Izrael su se sinoć dogovorili oko dvonedeljnog prekida vatre.

 

Sukobi na Bliskom istoku se nastavljaju uprkos primirju
 
Od jučerašnjeg proglašenja prekida vatre, u više zemalja Bliskog istoka danas su nastavljeni napadi.
 
Američki mediji izveštavaju da Izrael i dalje napada Iran, pozivajući se na izraelske zvaničnike.
Napadi se nastavljaju uprkos potvrdi Bele kuće da je i Izrael pristao na sporazum o prekidu vatre, prenosi Bi-Bi-Si (BBC).

Zvaničnog odgovora Izraela na objavu SAD i Irana o prekidu vatre još nema.

Izveštaja o napadima ima i u Jerusalimu i izdata su upozorenja za stanovništvo.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Bahreina je saopštilo su se od jutros oglašavaju sirene, pozivajući stanovnike da potraže sklonište.

U Kataru su presretnute rakete usmerene ka toj zemlji, objavilo je tamošnje Ministarstvo odbrane na društvenim mrežama.

Ministarstvo odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata saopštilo je da su rakete i dronovi usmereni ka toj zemlji iz pravca Irana. 

Saudijska civilna odbrana izdala je najmanje dva upozorenja u poslednja dva sata.

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je sinoć da će na dve nedelje odložiti pretnje uništenjem iranske civilne infrastrukture, ako Teheran bezuslovno i u potpunosti otvori vitalni Ormuski moreuz za transport nafte.

(Beta, 08.04.2026)

Povezane vesti »

Vens otkrio zašto su SAD pristale na primirje sa Iranom

Vens otkrio zašto su SAD pristale na primirje sa Iranom

Ukrajina pozdravlja primirje SAD i Irana, poziva na takvu odlučnost SAD i prema Rusiji

Ukrajina pozdravlja primirje SAD i Irana, poziva na takvu odlučnost SAD i prema Rusiji

Rast na berzama u Evropi i Aziji

Rast na berzama u Evropi i Aziji

Niko nije znao šta će Tramp uraditi: Ovo su detalji drame u Beloj kući

Niko nije znao šta će Tramp uraditi: Ovo su detalji drame u Beloj kući

Primirje sa Iranom: „Cilj je kraj rata“, poručuje Nemačka

Primirje sa Iranom: „Cilj je kraj rata“, poručuje Nemačka

Civilizacija nije nestala, a tržišta su eksplodirala - kako je 24 sata preokrenulo strah u euforiju

Civilizacija nije nestala, a tržišta su eksplodirala - kako je 24 sata preokrenulo strah u euforiju

Povezane vesti »

UNS: 32 godine od smrti Dade Vujasinović, slučaj i dalje nije rasvetljen

UNS: 32 godine od smrti Dade Vujasinović, slučaj i dalje nije rasvetljen

Poverenik inicirao da svakog 8. aprila čas u školi bude posvećen kulturi i istoriji Roma

Poverenik inicirao da svakog 8. aprila čas u školi bude posvećen kulturi i istoriji Roma

Vučić: Produbljivanje saradnje sa Kinom za još brži napredak Srbije

Vučić: Produbljivanje saradnje sa Kinom za još brži napredak Srbije

Ljubav i podrška su odgovor na gubitak

Ljubav i podrška su odgovor na gubitak

