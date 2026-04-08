Napadnuta rafinerija nafte u Iranu

Američki mediji izveštavaju da Izrael i dalje napada Iran, pozivajući se na izraelske zvaničnike.

Od jučerašnjeg proglašenja prekida vatre, u više zemalja Bliskog istoka danas su nastavljeni napadi.

Sukobi na Bliskom istoku se nastavljaju uprkos primirju

Iran, Sjedinjene Američke Države i Izrael su se sinoć dogovorili oko dvonedeljnog prekida vatre.

Nije rečeno ko je pokrenuo napad.

U izveštaju se navodi da vatrogasci rade na gašenju požara, i da niko nije povređen.

Rafinerija nafte na iranskom ostrvu Lavan napadnuta je danas nekoliko sati nakon što je objavljeno primirje, javila je iranska državna televizija.

Napadi se nastavljaju uprkos potvrdi Bele kuće da je i Izrael pristao na sporazum o prekidu vatre, prenosi Bi-Bi-Si (BBC).

Zvaničnog odgovora Izraela na objavu SAD i Irana o prekidu vatre još nema.

Izveštaja o napadima ima i u Jerusalimu i izdata su upozorenja za stanovništvo.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Bahreina je saopštilo su se od jutros oglašavaju sirene, pozivajući stanovnike da potraže sklonište.

U Kataru su presretnute rakete usmerene ka toj zemlji, objavilo je tamošnje Ministarstvo odbrane na društvenim mrežama.

Ministarstvo odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata saopštilo je da su rakete i dronovi usmereni ka toj zemlji iz pravca Irana.

Saudijska civilna odbrana izdala je najmanje dva upozorenja u poslednja dva sata.

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je sinoć da će na dve nedelje odložiti pretnje uništenjem iranske civilne infrastrukture, ako Teheran bezuslovno i u potpunosti otvori vitalni Ormuski moreuz za transport nafte.